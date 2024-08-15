Справа Романа Червінського: суддя заявила про тиск з боку СБУ та НАЗК

Суддя заявила про спроби незаконного впливу та втручання в її діяльність.

На фото: колишній співробітник ГУР МО Роман Червінський

До Вищої Ради правосуддя звернулася суддя Кропивницького апеляційного суду Ірина Олексієнко, заявивши про спроби незаконного впливу та втручання в її діяльність як судді з боку співробітників СБУ та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За її словами, вона була головуючою під час розгляду апеляційної скарги захисту на рішення суду першої інстанції про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовного колишнього співробітника ГУР МО Романа Червінського.

Як інформує СБУ та прокуратура, Роман Червінський у 2022 році намагався самовільно завербувати пілота російського бойового літака, щоб він перелетів на територію України, однак операція провалилася і ворог зміг завдати ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області, що призвело до втрати військового майна, загибелі та пораненню українських військовослужбовців.

15 липня 2024 року колегія суддів Кропивницького апеляційного суду (Ірина Олексієнко – головуюча, судді Дем’ян Іванов, Віктор Онуфрієв) скасувала ухвалу Кіровоградського райсуду Кіровоградської області від 6 червня про обрання Роману Червінському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з новим рішенням суду, Роману Червінському була визначена можливість внесення застави у розмірі 9 млн. 84 тис. гривень. Вже 16 липня відповідна застава була внесена (це, як виявилося, зробив Президент у 2014-2019 роках Петро Порошенко) і Роман Червінський опинився на волі.

Як зазначила у зв’язку з цим суддя Ірина Олексієнко, розгляд апеляційної скарги захисту був достатньо тривалим, оскільки суд мав ще розглянути низку клопотань.

Під час одного з судових засідань сторона захисту подала суду клопотання, зокрема, від народних депутатів, про взяття Романа Червінського на поруки, яке було приєднано до матеріалів справи. Після цього у розгляді апеляційної скарги була оголошена перерва.

Як повідомила Ірина Олексієнко, після оголошення перерви у Кропивницький апеляційний суд раптом зателефонував співробітник Управління СБУ в Кіровоградській області. Працівнику апарату суду представник Служби безпеки повідомив, що хоче отримати копію клопотання про взяття на поруки з обов’язковим переліком народних депутатів, які були зазначені у відповідному клопотанні.

Втім, працівник апарату суду відмовила співробітнику СБУ у надані копії клопотання, зазначивши, що вказане клопотання ще знаходиться на розгляді суду і остаточне рішення судом щодо нього не прийняте.

Ірина Олексієнко також вказала, що інформація з клопотанням про взяття на поруки була вже розголошена, оскільки відбувалася пряма трансляція судового засідання.

Після того, як 15 липня колегія суддів Кропивницького апеляційного суду змінила Роману Червінському запобіжний захід, членами колегії зацікавилося НАЗК – Агентство раптом вирішило здійснити моніторинг способу життя Ірини Олексієнко.

При цьому цікавість у НАЗК викликали лише двоє суддів колегії, а ще один суддя апеляційного суду, який повідомив про наявність у нього окремої думки, інтересу з боку НАЗК уник.

На фото: колегія суддів у справі Романа Червінського, 15 липня 2024 року

На думку Ірини Олексієнко співробітники СБУ таким чином намагаються помститися суддям, голосами яких було ухвалене рішення щодо Романа Червінського.

Суддя звернула увагу ВРП на те, що працівники Управління СБУ в Кіровоградській області раніше були особисто помічені Іриною Олексієнко за спостереженням як за самою суддею, так і за її сім’єю.

«Я самостійно неодноразово бачила, як одні і ті самі особи, на одному і тому ж самому транспортному засобі, слідкують за моїм пересуванням по місту, втручаючись в моє сімейне особисте життя з дітьми. Також вони перебувають періодично біля мого будинку, спостерігаючи за мною та моїми дітьми. Ці дії відбуваються в період дії воєнного стану, коли я залишилась сама з двома дітьми, одна з яких є малолітньою», - повідомила Ірина Олексієнко у Раду правосуддя.

Крім того, суддя додала, що одразу ж після ухвалення судом рішення щодо Романа Червінського, працівниками СБУ здійснювалися дзвінки на особисті мобільні телефони як помічника Ірини Олексієнко, так і помічника іншого судді Кропивницького апеляційного суду.

А ще раніше взагалі відбувся напад на приватний будинок Ірини Олексієнко та скоєно його підпал невідомими. Втім, з незрозумілих причин, підпал приватного будинку судді не було розслідувано, а кримінальне провадження було закрите з невідомих їй підстав.

«Я вважаю, що моніторинг способу життя судді та повна перевірка декларацій, які на сьогоднішній час проводить НАЗК – це продовження помсти зі сторони працівників СБУ відносно прийнятого в колегії суддів рішення, де я була головуючою по справі», - додала Ірина Олексієнко.

Тепер надати оцінку ситуації, в який опинилася суддя Ірина Олексієнко, повинна Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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