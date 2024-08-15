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Избран председатель Казатинского горрайонного суда Винницкой области

20:36, 15 августа 2024
Суд возглавила Наталья Петухова.
Избран председатель Казатинского горрайонного суда Винницкой области
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14 августа состоялось собрание судей Казатинского горрайонного суда Винницкой области, на котором Наталья Петухова по результатам проведенного тайного голосования, избрана на должность председателя Казятинского горрайонного суда Винницкой области сроком на три года, с 15 августа 2024 года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определяемом законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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