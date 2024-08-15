Обрано голову Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

Суд очолила Наталя Пєтухова.

14 серпня відбулися збори суддів Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, на яких Наталю Пєтухову за результатами проведеного таємного голосування, обрано на посаду голови Козятинського міськрайонного суду Вінницької області строком на три роки, з 15 серпня 2024 року, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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