Практика судів
  1. Суд інфо

Обрано голову Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

20:36, 15 серпня 2024
Суд очолила Наталя Пєтухова.
Обрано голову Козятинського міськрайонного суду Вінницької області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14 серпня відбулися збори суддів Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, на яких  Наталю Пєтухову за результатами проведеного таємного голосування,  обрано на посаду голови Козятинського міськрайонного суду Вінницької області строком на три роки, з 15 серпня 2024 року, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент вніс до Ради проект змін до Кримінального кодексу та КПК у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду

В Офісі Президента повідомили, що Україна ратифікує Римський статут.

Суддя поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

За суддею Кропивницького апеляційного суду стежать співробітники СБУ, а невідомі намагалися спалити судді будинок.

Володимир Зеленський вніс законопроект про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф

Президент вніс законопроект, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Верховна Рада ухвалить закони про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю - Сергій Іонушас

Комітет правоохоронної діяльності після звернення Президента рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео