В Хмельницкой области лишили свободы виновника ДТП, в результате которого погибли дети

Двое детей погибли в результате аварии.

В Хмельницкой области назначили наказание 44-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Как сообщается, в 2020 году водитель автомобиля "Honda CR-V", в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2101". В ДТП пострадали 24-летний водитель «ВАЗа» и его пассажиры – ребята 15 и 14 лет. Удар был такой силы, что пострадавших пришлось вытаскивать из машины с помощью гидравлических ножниц.

Старший мальчик скончался в приемном отделении больницы в тот же вечер. Другого в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, однако врачи спасти его так и не смогли. Он умер на следующее утро.

До приговора суда осужденный находился под стражей.

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