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На Хмельниччині позбавили волі винуватця ДТП, внаслідок якої загинули діти

20:55, 15 серпня 2024
Двоє дітей загинули внаслідок аварії.
На Хмельниччині позбавили волі винуватця ДТП, внаслідок якої загинули діти
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На Хмельниччині призначили покарання 44-річному чоловіку, який влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Як повідомляється, у 2020 році водій автомобіля «Honda CR-V», в стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2101». У ДТП постраждали 24-річний водій «ВАЗу» та його пасажири - хлопці 15 та 14 років. Удар був такої сили, що постраждалих довелося витягати з машини за допомогою гідравлічних ножиць.

Старший хлопчик помер у приймальному відділенні лікарні того ж вечора. Іншого у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення, однак лікарі врятувати його так і не змогли. Він помер наступного ранку.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

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