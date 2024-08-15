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Нехватка доказательств в материалах дела стала основанием для отмены штрафа за перевозку без лицензии: детали дела

19:42, 15 августа 2024
Апелляционный суд отметил, что в материалах дела отсутствуют достаточные, допустимые и достоверные доказательства осуществления мужчиной услуг по перевозке пассажиров, систематичности этого и сведений о стоимости и оплате таких услуг.
Нехватка доказательств в материалах дела стала основанием для отмены штрафа за перевозку без лицензии: детали дела
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Суд первой инстанции неправомерно признал 25-летнего жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (осуществление систематической хозяйственной деятельности и получения прибыли) и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Такое решение в Ровенский апелляционный суд обжаловал защитник лица, которому инкриминировалось совершение правонарушения, просил отменить обжалуемое постановление, а производство по делу закрыть из-за отсутствия в действиях его доверителя состава правонарушения.

Ровенский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника, поскольку в материалах дела отсутствуют достаточные, допустимые и достоверные доказательства осуществления ровенчанином услуг по перевозке пассажиров, систематичности этого и сведений о стоимости и оплате таких услуг.

Видеофиксация правонарушения не производилась, а доказательная база протокола основывается только на письменных объяснениях пассажирки.

Кроме того, в протоколе отсутствуют призвания на норму специального закона, нарушение которых приводит к административной ответственности по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Ровенский апелляционный суд в очередной раз отмечает, что суд не имеет права самостоятельно отыскивать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, а обязанность по их сбору возлагается на лиц, уполномоченных на составление протоколов об административном правонарушении.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие правомерность привлечения лица судом предыдущей инстанции к административной ответственности по ч. 1 ст. 164 КУоАП за осуществление хозяйственной деятельности без получения лицензии.

Под осуществлением лицом, не зарегистрированным как субъект предпринимательства, любого вида предпринимательской деятельности из числа подлежащих лицензированию следует понимать деятельность физического лица, связанную с производством или реализацией продукции, выполнением работ, предоставлением услуг с целью получения прибыли , которая содержит признаки предпринимательской, то есть производится указанным лицом непосредственно самостоятельно (инициативно), систематически (не менее трех раз в течение одного календарного года) и на собственный риск.

Таким образом, для привлечения ровенчанина к админответственности по ч.1 ст. 164 КУоАП суда должны быть предоставлены доказательства того, что лицо систематически осуществляло хозяйственную деятельность (три и более раза) без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом.

Достаточных, допустимых и достоверных доказательств осуществления апеллянтом услуг по перевозке пассажиров, систематичности этого материала дела не содержат, как и отсутствуют сведения о стоимости и оплате таких услуг.

Протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством по этому делу в понимании статьи 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным безоговорочным доказательством, а обстоятельства, изложенные в нем, должны быть проверены с помощью других доказательств, подтверждающих вину. лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнения суда.

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