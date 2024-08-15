Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Во Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку и не пришел в ТЦК: как его наказал суд

15:11, 15 августа 2024
Муж получил повестку в ТЦК для отправки в воинскую часть, но в указанный день не пришел в ТЦК, чем уклонился от мобилизации.
Во Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку и не пришел в ТЦК: как его наказал суд
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд наказал жителя Львовщины, который проигнорировал боевую повестку и не пришел в ТЦК на отправку в воинскую часть. Приговор по делу №465/230/24 вынес Франковский районный суд Львова.

Как отмечается в дела, уроженец бывшего Сколевского района Львовщины в декабре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. Он получил повестку в ТЦК для отправки в воинскую часть, но в указанный день не пришел в ТЦК, чем уклонился от мобилизации. В отношении военнообязанного возбудили уголовное дело.

В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что его хотели отправить на военную службу в пехоту, а не в род войск, по которому он проходил военную кафедру. По словам мужчины, его хотели направить на службу в Горловку командиром мотострелкового взвода, а других мужчин направляли на подготовку.

Судья исследовал все материалы и данные об обвиняемом, в частности, что у него на содержание двое несовершеннолетних детей.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив наказание – три года лишения свободы. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться и принять оборонный пакет

Оборонный пакет касается обеспечения непрерывности выплат военнослужащим, гражданства для легионеров, воюющих на стороне ВСУ, лишения наград и званий коллаборантов, трофейного оружия.

«Гениальность» на IQ-тесте не равна способности осуществлять правосудие – Верховная Рада отменит требование о трети правильных ответов для конкурсантов у судьи

Требование для конкурсантов у судьи относительно не менее 75% верных ответов на IQ-тест уберут из закона.

При задержании военнообязанных полицейские должны немедленно сообщить родственникам о месте нахождения задержанного - заключение суда

Мужчина утверждал, что полицейские, выполняя обращение ТЦК, не сообщили его родным и близким о задержании.

Виктор Павлущик назначил заместителем председателя НАПК Дмитрия Калмыкова, претендовавшего на главу Агентства

До этого Дмитрий Калмыков принимал участие в конкурсе на главу НАПК, а теперь будет отвечать за формирование антикоррупционной политики.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео