Во Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку и не пришел в ТЦК: как его наказал суд

Муж получил повестку в ТЦК для отправки в воинскую часть, но в указанный день не пришел в ТЦК, чем уклонился от мобилизации.

Фото: 24tv.ua

Суд наказал жителя Львовщины, который проигнорировал боевую повестку и не пришел в ТЦК на отправку в воинскую часть. Приговор по делу №465/230/24 вынес Франковский районный суд Львова.

Как отмечается в дела, уроженец бывшего Сколевского района Львовщины в декабре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. Он получил повестку в ТЦК для отправки в воинскую часть, но в указанный день не пришел в ТЦК, чем уклонился от мобилизации. В отношении военнообязанного возбудили уголовное дело.

В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что его хотели отправить на военную службу в пехоту, а не в род войск, по которому он проходил военную кафедру. По словам мужчины, его хотели направить на службу в Горловку командиром мотострелкового взвода, а других мужчин направляли на подготовку.

Судья исследовал все материалы и данные об обвиняемом, в частности, что у него на содержание двое несовершеннолетних детей.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив наказание – три года лишения свободы. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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