Украина и рф начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курске – СМИ

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона проявляет инициативу по началу переговоров по этому вопросу.

Представители Украины и рф начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Об этом сообщило издание Financial Times.

Как отметили в СМИ, факт проведения работы над подготовкой обмена подтвердили в украинской разведке.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», он после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

Также Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей Курщины, которые хотят эвакуироваться в Украину.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона проявляет инициативу по началу переговоров по этому вопросу.

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