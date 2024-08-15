Україна і рф почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську – ЗМІ

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російська сторона проявляє ініціативу щодо початку переговорів з цього питання.

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Представники України та рф починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Про це повідомило видання Financial Times.

Як зазначили у ЗМІ, факт ведення роботи над підготовкою обміну підтвердили в українській розвідці.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Як писала раніше «Судово-юридична газета», він після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що Україна створить за необхідності військові комендатури там.

Також Мінреінтеграції відкрило гарячу лінію для мешканців Курщини, які хочуть евакуюватися в Україну

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російська сторона проявляє ініціативу щодо початку переговорів з цього питання.

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