Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ щодо міжнародного судового співробітництва

Проект закону пропонує вдосконалити порядок вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно осіб, які знаходяться за кордоном, з метою забезпечення їхніх прав у судовому провадженні,

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва № 4️4️2️8️. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ був внесений до парламенту Кабміном ще у листопаді 2020 року.

Проект закону розроблено з метою удосконалення процесуального законодавства України у сфері міжнародного судового співробітництва з метою створення правової визначеності щодо порядку вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно осіб, які знаходяться за кордоном, з метою забезпечення їхніх прав у судовому провадженні, зокрема щодо:

- порядку надсилання судових викликів, повідомлень, а також судових рішень особам, які мають місце проживання або перебування за кордоном;

- порядку вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно учасників справи, які користуються судовим імунітетом;

- звільнення документів, отриманих судом від компетентного органу іноземної держави на виконання судового доручення, від вимоги їх легалізації або проставлення на них апостиля та ін.

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