Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ щодо міжнародного судового співробітництва

13:10, 15 серпня 2024
Проект закону пропонує вдосконалити порядок вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно осіб, які знаходяться за кордоном, з метою забезпечення їхніх прав у судовому провадженні,
Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ щодо міжнародного судового співробітництва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва № 4️4️2️8️. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ був внесений до парламенту Кабміном ще у листопаді 2020 року.

Проект закону розроблено з метою удосконалення процесуального законодавства України у сфері міжнародного судового співробітництва з метою створення правової визначеності щодо порядку вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно осіб, які знаходяться за кордоном, з метою забезпечення їхніх прав у судовому провадженні, зокрема щодо:

- порядку надсилання судових викликів, повідомлень, а також судових рішень особам, які мають місце проживання або перебування за кордоном;

- порядку вручення документів, отримання доказів чи виконання окремих процесуальних дій відносно учасників справи, які користуються судовим імунітетом;

- звільнення документів, отриманих судом від компетентного органу іноземної держави на виконання судового доручення, від вимоги їх легалізації або проставлення на них апостиля та ін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
При затриманні військовозобовʼязаних поліцейські повинні негайно повідомити родичів про місце перебування затриманого - висновок суду

Чоловік стверджував, що поліцейські, виконуючи звернення ТЦК, не повідомили його рідних і близьких про затримання.

Віктор Павлущик призначив заступником голови НАЗК Дмитра Калмикова, який претендував на голову Агентства

До цього Дмитро Калмиков брав участь у конкурсі на голову НАЗК, а тепер буде відповідати за формування антикорупційної політики.

Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

У ДМС відповіли, чи працює автоматична перевірка військово-облікових даних чоловіків, які бажають отримати паспортні документи за кордоном

У Міграційній службі пояснили, чи можуть паспортні сервіси за кордоном перевірити дійсність військово-облікового документу в автоматичному порядку шляхом взаємодії між реєстрами.

Кабмін вніс зміни до низки актів щодо реагування на надзвичайні ситуації

Зокрема уточнено повноваження органів і підприємств щодо розподілу завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео