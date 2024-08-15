Верховной Раде рекомендуют принять в целом изменения в ГПК, ХПК и КАСУ по международному судебному сотрудничеству

Проект закона предлагает усовершенствовать порядок вручения документов, получения доказательств или выполнения отдельных процессуальных действий в отношении находящихся за рубежом лиц с целью обеспечения их прав в судебном производстве,

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам международного судебного сотрудничества №4️4️2️8️. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ был внесен в парламент Кабмином еще в ноябре 2020 года.

Проект закона разработан с целью усовершенствования процессуального законодательства Украины в сфере международного судебного сотрудничества с целью создания правовой определенности относительно порядка вручения документов, получения доказательств или выполнения отдельных процессуальных действий в отношении лиц, находящихся за границей, с целью обеспечения их прав в судебном производстве, в частности:

- порядка отправки судебных вызовов, уведомлений, а также судебных решений лицам, имеющим место жительства или пребывания за границей;

- порядка вручения документов, получения доказательств или выполнения отдельных процессуальных действий в отношении участников дела, пользующихся судебным иммунитетом;

- освобождение документов, полученных судом от компетентного органа иностранного государства во исполнение судебного поручения, от требования их легализации или проставления на них апостиля и т.д.

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