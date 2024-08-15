Ушел из жизни судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке Виктор Москаленко

Виктор Семенович всю свою профессиональную деятельность посвятил судейству.

15 августа на 76-м году отошел в вечность судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке Москаленко Виктор Семенович. Об этом сообщили в КХС ВС.

С сентября 1987 по июнь 1991 Виктор Москаленко работал государственным арбитром Государственного арбитража Украинской ССР, а с июня по сентябрь 1991 года – арбитром Высшего арбитражного суда Украины. 26 июня 1991 года Верховной Радой Украинской ССР назначен арбитром этого суда.

С сентября 1991 по май 1995 Виктор Москаленко занимал должность начальника отдела формирования арбитражной практики (арбитра) - заместителя начальника управления обобщения практики применения законодательства Высшего арбитражного суда Украины.

Виктор Семенович всю свою профессиональную деятельность посвятил судейству – государственному арбитражу, который впоследствии преобразовался в хозяйственное судопроизводство.

С мая 1995 года он работал судьей Высшего хозяйственного суда Украины, а уже в феврале 2003 стал заместителем председателя этого суда.

В том же году в Высшем хозяйственном суде Украины была создана судебная палата по рассмотрению дел по хозяйственным спорам, связанным с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, которую и возглавил Виктор Москаленко.

Трудовая деятельность Виктора Семеновича в системе хозяйственных судов Украины отмечена многочисленными ведомственными наградами и знаками отличия.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Семеновича.