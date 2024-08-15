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Виктор Павлущик назначил заместителем председателя НАПК Дмитрия Калмыкова, претендовавшего на главу Агентства

12:44, 15 августа 2024
До этого Дмитрий Калмыков принимал участие в конкурсе на главу НАПК, а теперь будет отвечать за формирование антикоррупционной политики.
Виктор Павлущик назначил заместителем председателя НАПК Дмитрия Калмыкова, претендовавшего на главу Агентства
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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик 15 августа назначил своим заместителем Дмитрия Калмыкова.

Дмитрий Калмыков будет отвечать за формирование антикоррупционной политики. В частности, это создание надлежащего инструментария, стратегический анализ и формирование механизмов предотвращения коррупции.

Напомним, что Калмыков принимал участие в конкурсе на главу НАПК в начале текущего года, а после объявления победителя на главу НАПК он объявил об увольнении. Впрочем, принял решение остаться в команде.

Как писала «Судебно-юридическая газета», во время собеседования на председателя НАПК конкурсная комиссия интересовалась вопросом предоставления услуг ОО «Центр совместных действий». «Это пробел, который Вы до сих пор не объяснили. Что Вы можете прокомментировать, ведь сумма доходов от этой организации в 2019 году составила около 122 тысяч грн в 2020 году», - спросили члены Комиссии.

На это Дмитрий Калмыков объяснил, что, просмотрев свои соглашения, он не нашел никакого соглашения, которое заключал как ФЛП с этой ОО. Впрочем, впоследствии он понял, что это организация, с которой он действительно сотрудничал в 2018-2019 годах, но она называлась тогда «Центр Юэй». Соответственно он декларировал доходы от последней.

Дмитрий Калмыков работает в НАПК с 2020 года и до этого возглавлял Департамент антикоррупционной политики, который осуществлял разработку и адвокацию принятия Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

При этом другой заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк (тоже принимавший участие в конкурсе на главу НАПК, а ранее работавший в ГБР) будет отвечать за реализацию антикоррупционной политики.

«Разграничение функций и сосредоточение полномочий между разными руководителями будет способствовать нахождению новых прогрессивных путей и подходов в работе. Кроме того, сферой полномочий Дмитрия Калмыкова останется разработка и внедрение общегосударственной антикоррупционной стратегии и программы по ее формированию», - считает глава НАПК Виктор Павлущик.

Ранее, в период с 2014 по 2020 год, Дмитрий Калмыков работал экспертом по вопросам уголовной юстиции и противодействия коррупции в Центре политико-правовых реформ. В частности, он занимался мониторингом деятельности антикоррупционных органов.

С 2010 по 2014 год занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в сфере формирования и реализации уголовной и антикоррупционной политики Украины.

Дмитрий Калмыков является автором (соавтором) более 60 учебных, научно-практических и научно-популярных работ.

Напомним, глава НАПК может иметь трех заместителей. В настоящее время заместителями председателя НАПК также Николай Корнелюк и Сергей Гупяк.

Автор: Наталя Мамченко 

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