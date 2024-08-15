Какие сроки и порядок рассмотрения налоговыми органами адвокатских запросов в период действия военного положения

Течение срока предоставления органом ГНС информации по адвокатскому запросу в период действия военного положения на территории Украины не останавливается.

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Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, каковы сроки и порядок рассмотрения налоговыми органами адвокатских запросов в период действия военного положения.

Рассмотрение адвокатского запроса определено ст. 24 Закона Украины от 05.07.2012 №5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Так, согласно ч. 1 ст. 24 Закона №5076 адвокатский запрос – письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и должностные лица, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и подчинения, общественных объединений о предоставлении информации, копий документов, необходимых адвокату для предоставления юридической помощи клиенту.

К адвокатскому запросу прилагаются удостоверенные адвокатом копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордера или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание бесплатной юридической помощи. Требовать от адвоката представление вместе с адвокатским запросом других документов запрещается.

Адвокатский запрос не может касаться предоставления консультаций и разъяснений положений законодательства.

Предоставление адвокату информации и копий документов, полученных при совершении уголовного производства, осуществляется в порядке, установленном уголовным процессуальным законом.

Согласно ч. 2 ст. 24 Закона №5076 орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, которым направлен адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом.

В случае если адвокатский запрос касается предоставления значительного объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения адвокатского запроса может быть продлен до двадцати рабочих дней с обоснованием причин такого продления, о чем адвокату письменно сообщается не позднее пяти рабочих дней со дня. получение адвокатского запроса.

В случае, если удовлетворение адвокатского запроса предусматривает изготовление копий документов объемом более десяти страниц, адвокат обязан возместить фактические расходы на копирование и печать. Размер таких расходов не может превышать предельных норм расходов на копирование и печать, установленных Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины от 13.01.2011 №2939-VI «О доступе к публичной информации».

Частью 3 ст. 24 Закона №5076 отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, влекут ответственность, установленную законом, кроме случаев отказа в предоставлении информации с ограниченным доступом.

При этом изменения в части остановки, на период действия военного положения на территории Украины, срока предоставления органами государственной власти и органами местного самоуправления информации на адвокатский запрос в Закон №5076 не вносились.

Таким образом, течение срока предоставления органом ГНС информации по адвокатскому запросу в период действия военного положения на территории Украины не останавливается. По адвокатскому запросу органом ГНС предоставляется информация в сроки, определенные ч. 2 ст. 24 Закона №5076.

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