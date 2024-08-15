Умерла голливудская актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

Актриса умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния.

В возрасте 94 лет умерла американская актриса Джина Роулендс, сыгравшая в фильмах «Дневник памяти» и «Другая женщина». Об этом сообщает BBC.

Роулендс, номинированная на «Оскар» в 1974 и 1980 годах, умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния.

Причина смерти актрисы указана не была, однако, согласно сообщениям, она страдала от болезни Альцгеймера.

Она перестала сниматься в 2015 году после того, как выиграла четыре премии «Эмми», два «Золотых глобуса». В том же году она была награждена почетной премией «Оскар» за долгую актерскую карьеру.

В 2004 году Роулендс снялась в фильме «Дневник памяти», режиссером которого был ее сын Ник Кассаветис, где сыграла роль главной героини Элли Калхун в преклонном возрасте, которая страдает на деменцию.

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