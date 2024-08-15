Практика судов
  1. В мире

Умерла голливудская актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

13:23, 15 августа 2024
Актриса умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния.
Умерла голливудская актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В возрасте 94 лет умерла американская актриса Джина Роулендс, сыгравшая в фильмах «Дневник памяти» и «Другая женщина». Об этом сообщает BBC.

Роулендс, номинированная на «Оскар» в 1974 и 1980 годах, умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния.

Причина смерти актрисы указана не была, однако, согласно сообщениям, она страдала от болезни Альцгеймера.

Она перестала сниматься в 2015 году после того, как выиграла четыре премии «Эмми», два «Золотых глобуса». В том же году она была награждена почетной премией «Оскар» за долгую актерскую карьеру.

В 2004 году Роулендс снялась в фильме «Дневник памяти», режиссером которого был ее сын Ник Кассаветис, где сыграла роль главной героини Элли Калхун в преклонном возрасте, которая страдает на деменцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Гениальность» на IQ-тесте не равна способности осуществлять правосудие – Верховная Рада отменит требование о трети правильных ответов для конкурсантов у судьи

Требование для конкурсантов у судьи относительно не менее 75% верных ответов на IQ-тест уберут из закона.

При задержании военнообязанных полицейские должны немедленно сообщить родственникам о месте нахождения задержанного - заключение суда

Мужчина утверждал, что полицейские, выполняя обращение ТЦК, не сообщили его родным и близким о задержании.

Виктор Павлущик назначил заместителем председателя НАПК Дмитрия Калмыкова, претендовавшего на главу Агентства

До этого Дмитрий Калмыков принимал участие в конкурсе на главу НАПК, а теперь будет отвечать за формирование антикоррупционной политики.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

В ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей

В Миграционной службе объяснили, могут ли паспортные сервисы за границей проверить действительность военно-учетного документа в автоматическом порядке путем взаимодействия между реестрами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео