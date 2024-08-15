Померла голлівудська акторка з фільму «Щоденник пам’яті» Джина Роулендс

Акторка померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, Каліфорнія.

У віці 94 років померла американська акторка Джина Роулендс, яка зіграла у фільмах «Щоденник пам’яті» та «Інша жінка». Про це повідомляє ВВС.

Роулендс, яка була номінована на «Оскар» у 1974 та 1980 роках, померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, Каліфорнія.

Причина смерті акторки вказана не була, однак, згідно із повідомленнями, вона страждала від хвороби Альцгеймера.

Вона пересталася зніматися в 2015 році після того, як виграла чотири премії «Еммі», два «Золоті глобуси». Того ж року вона була нагороджена почесною премією «Оскар» за довгу акторську кар’єру.

У 2004 році Роулендс знялась у фільмі «Щоденник пам’яті», режисером якого був її син Нік Кассаветіс, де зіграла роль головної героїні Еллі Калхун у похилому віці, яка страждає на деменцію.

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