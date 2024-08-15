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Які терміни та порядок розгляду податковими органами адвокатських запитів в період дії воєнного стану

17:53, 15 серпня 2024
Перебіг строку надання органом ДПС інформації на адвокатський запит у період дії воєнного стану на території України не зупиняється.
Які терміни та порядок розгляду податковими органами адвокатських запитів в період дії воєнного стану
Фото з відкритих джерел
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Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила, які терміни та порядок розгляду податковими органами адвокатських запитів в період дії воєнного стану.

Розгляд адвокатського запиту визначено ст. 24 Закону України від 05.07.2012 №5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Так, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону №5076 адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правничої допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону №5076 орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Частиною 3 ст. 24 Закону №5076 відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

При цьому зміни в частині зупинення, на період дії воєнного стану на території України, перебігу строку надання органами державної влади і органами місцевого самоврядування інформації на адвокатський запит до Закону №5076 не вносились.

Таким чином, перебіг строку надання органом ДПС інформації на адвокатський запит у період дії воєнного стану на території України не зупиняється. На адвокатський запит органом ДПС надається інформація у строки, визначені ч. 2 ст. 24 Закону №5076.

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