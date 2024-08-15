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Віктор Павлущик призначив заступником голови НАЗК Дмитра Калмикова, який претендував на голову Агентства

12:44, 15 серпня 2024
До цього Дмитро Калмиков брав участь у конкурсі на голову НАЗК, а тепер буде відповідати за формування антикорупційної політики.
Віктор Павлущик призначив заступником голови НАЗК Дмитра Калмикова, який претендував на голову Агентства
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик 15 серпня призначив своїм заступником Дмитра Калмикова.

Дмитро Калмиков буде відповідати за формування антикорупційної політики. Зокрема, це створення належного інструментарію, стратегічний аналіз та формування механізмів запобігання корупції.

Нагадаємо, що Калмиков брав участь у конкурсі на голову НАЗК на початку поточного року, а після оголошення переможця на голову НАЗК він оголосив про звільнення. Втім, врешті ухвалив рішення залишитися у команді.

Як писала «Судово-юридична газета», під час співбесіди на голову НАЗК конкурсна комісія цікавилася питанням надання послуг ГО «Центру спільних дій». «Це прогалина, яку Ви досі не пояснили. Що Ви можете прокоментувати, адже сума доходів від цієї організації в 2019 році склала близько 122 тисяч грн у 2020 році», - запитали члени Комісії. 

На це Дмитро Калмиков пояснив, що, переглянувши свої угоди, він не знайшов жодної угоди, яку укладав як ФОП з цією ГО. Втім, згодом він зрозумів, що це організація, з якою він дійсно співпрацював у 2018-2019 роках, але вона мала тоді іншу назву – «Центр Юей». Відповідно, він декларував доходи від останньої.

Дмитро Калмиков працює в НАЗК з 2020 року і дотепер очолював Департамент антикорупційної політики, який здійснював розробку та адвокацію ухвалення Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

При цьому інший заступник голови НАЗК Сергій Гупяк (який теж брав участь у конкурсі на голову НАЗК, а раніше працював у ДБР) відповідатиме за реалізацію антикорупційної політики.

«Розмежування функцій та зосередження повноважень між різними керівниками сприятиме знаходженню нових прогресивних шляхів та підходів у роботі. Крім того, сферою повноважень Дмитра Калмикова залишиться розробка та впровадження загальнодержавної Антикорупційної стратегії та програми з її формування», - вважає голова НАЗК Віктор Павлущик.

Раніше, у період з 2014 по 2020 рік Дмитро Калмиков працював експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Центрі політико-правових реформ. Зокрема, він займався моніторингом діяльності антикорупційних органів.

З 2010 по 2014 рік – займався викладацькою та науково-дослідною діяльністю у сфері формування та реалізації кримінальної та антикорупційної політики України. 

Дмитро Калмиков є автором (співавтором) понад 60 навчальних, науково-практичних і науково-популярних праць.

Нагадаємо, голова НАЗК може мати трьох заступників. Наразі заступниками голови НАЗК також є Микола Корнелюк та Сергій Гупяк.

Автор: Наталя Мамченко 

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