Пішов із життя суддя Вищого господарського суду України у відставці Віктор Москаленко

Віктор Семенович усю свою професійну діяльність присвятив суддівству.

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15 серпня на 76-му році відійшов у вічність суддя Вищого господарського суду України у відставці Москаленко Віктор Семенович. Про це повідомили у КГС ВС.

Із вересня 1987 року по червень 1991 року Віктор Москаленко працював державним арбітром Державного арбітражу Української РСР, а із червня по вересень 1991 року – арбітром Вищого арбітражного суду України. 26 червня 1991 року Верховною Радою Української РСР призначений арбітром цього суду.

Із вересня 1991 року по травень 1995 року Віктор Москаленко обіймав посаду начальника відділу формування арбітражної практики (арбітра) – заступника начальника управління узагальнення практики застосування законодавства Вищого арбітражного суду України.

Віктор Семенович усю свою професійну діяльність присвятив суддівству – державному арбітражу, який згодом трансформувався в господарське судочинство.

Із травня 1995 року він працював суддею Вищого господарського суду України, а вже у лютому 2003 року став заступником голови цього суду.

Того ж року у Вищому господарському суді України було створено судову палату з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, яку і очолив Віктор Москаленко.

Трудова діяльність Віктора Семеновича в системі господарських судів України відзначена численними відомчими нагородами і відзнаками.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Віктора Семеновича.