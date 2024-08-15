На Львівщині чоловік проігнорував бойову повістку та не прийшов до ТЦК: як його покарав суд

Чоловік отримав повістку до ТЦК для відправки у військову частину, але у вказаний день не прийшов до ТЦК, чим ухилився від мобілізації.

Фото: 24tv.ua

Суд покарав мешканця Львівщини, який проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК на відправку до військової частини. Вирок у справі № 465/230/24 виніс Франківський районний суд Львова.

Як зазначається у матеріалах справи, уродженець колишнього Сколівського району Львівщини у грудні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Він отримав повістку до ТЦК для відправки у військову частину, але у вказаний день не прийшов до ТЦК, чим ухилився від мобілізації. Щодо військовозобов’язаного порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що його хотіли відправити на військову службу у піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру. За словами чоловіка, його хотіли направити на службу у Горлівку командиром мотострілкового взводу, а інших чоловіків направляли на підготовку.

Суддя дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що у нього на утримання є двоє неповнолітніх дітей.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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