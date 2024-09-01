В Киеве произошел смертельный пожар, фото

В Днепровском районе столицы в квартире произошел пожар.

В субботу, 31 августа, в Киеве на улице Сирожупанников произошел пожар.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, возгорание произошло в одной из квартир на 1-м этаже жилого дома.

«Воспламенение было ликвидировано в 23:04. Во время тушения пожара пожарные с верхних этажей вывели двоих детей на свежий воздух. Впоследствии, в доме, где возникло возгорание, было обнаружено тело человека», - заявили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что обстоятельства трагического случая и причину пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.