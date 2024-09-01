На Львовщине саперы нашли боевые части российских ракет «Кинжал» и X-101, фото

ГСЧС изъяла части ракет после массового обстрела Украины.

Во Львовской области саперы нашли части российских ракет «Кинжал» и Х-101. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ракеты после массового российского обстрела изъяли саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Львовской области.

«Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧП предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их переместить или разобрать, а также звонить по телефону 101 или 102.

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