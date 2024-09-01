На Львівщині сапери знайшли бойові частини російських ракет «Кинджал» та X-101, фото

ДСНС вилучила частини ракет після масового обстрілу України.

У Львівській області сапери знайшли частини російських ракет «Кинджал» та Х-101. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ракети після наймасовішого російського обстрілу вилучили сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС Львівської області.

«Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно не наближатися до них і не намагатися самостійно їх перемістити чи розібрати, а також телефонувати 101 або 102.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.