У Одесі 3-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Фото: bessarabia.ua

У суботу, 31 серпня, 3-річний хлопчик випав з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси. Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що це сталася, коли батько хлопчика пішов ненадовго до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Хлопчика госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

«Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події», - заявили у поліції.

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