В Одессе 3-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал.

Фото: bessarabia.ua

В субботу, 31 августа, 3-летний мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки в Пересыпском районе Одессы. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Предварительно установлено, что это произошло, когда отец мальчика ушел ненадолго в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал.

Мальчик госпитализирован в детскую областную больницу.

«Раньше эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется положительно. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия», - заявили в полиции.

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