Парк «Межигір’я» у новому форматі вперше відкрили для відвідувачів, фото

У межах офіційного відкриття державного парку-пам’ятки «Межигір’я» стартував перший осінній туристичний сезон.

У суботу, 31 серпня, відбулось урочисте відкриття першого осіннього туристичного сезону парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я». Про це повідомила пресслужба МКІП.

Зазначається, що за 44 дні з дня відкриття парк відвідали понад 35 тисяч людей. З них 1,5 тисячі – учасники бойових дій, для яких вхід у парк безкоштовний.

Державний парк «Межигір’я» сплатив 7,2 млн грн податків до держбюджету, що є підтримкою для економіки України вперше за 10 років. За перші 3 тижня роботи парк отримав понад 4 млн грн лише на вхідних квитках.

«Є кілька завдань, які стоять перед нами в культурній площині. Перше – це зміна наративу сприйняття цього об’єкту – не як колишню резиденцію президента-втікача, а як національний парк, національний культурно-освітній рекреаційний мультифункціональний центр. Без сумніву, саме таким він і буде, розвиваючи свій потенціал в самих різних напрямках. Це має стати туристичним магнітом, який справді буде притягувати сюди не тільки українців, але й в подальшому іноземців, аби краще побачити, зрозуміти, вивчити нашу країну. Вивчити її, зокрема, й через історико-культурний аспект. І це друге наше завдання», – підкреслив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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