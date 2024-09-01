Парк «Межигорье» в новом формате впервые открыли для посетителей, фото

В рамках официального открытия государственного парка-памятки «Межигорье» стартовал первый осенний туристический сезон.

В субботу, 31 августа, состоялось торжественное открытие первого осеннего туристического сезона парка-памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье». Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

Отмечается, что за 44 дня со дня открытия парк посетили более 35 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи – участники боевых действий, для которых вход в парк бесплатный.

Государственный парк «Межигорье» уплатил 7,2 млн грн налогов в госбюджет, что является поддержкой для экономики Украины впервые за 10 лет. За первые 3 недели работы парк получил более 4 млн. грн. только на входных билетах.

«Есть несколько задач, которые стоят перед нами в культурной плоскости. Первое – это изменение нарратива восприятия этого объекта – не как бывшая резиденция беглого президента, а как национальный парк, национальный культурно-образовательный рекреационный мультифункциональный центр. Без сомнения, именно таким он и будет, развивая свой потенциал в самых разных направлениях. Это должно стать туристическим магнитом, который действительно привлечет сюда не только украинцев, но и в дальнейшем иностранцев, чтобы лучше увидеть, понять, изучить нашу страну. Выучить ее, в частности, и через историко-культурный аспект. И это вторая наша задача», – подчеркнул в.и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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