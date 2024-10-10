В Украине начнут «Игры Ветеранов» по кроссфиту и киберспорту

Украинские ветераны будут соревноваться в кроссфите и киберспорте на новых соревнованиях от Минветеранов.

Источник фото: mil.in.ua

Министерство по делам ветеранов Украины объявило о старте новых спортивных соревнований под названием «Игры Ветеранов», которые будут включать две дисциплины - кроссфит и киберспорт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования пройдут в четырех регионах страны, а финал пройдет в Киеве. К участию приглашают военнослужащих, ветеранов войны, а также лиц, уволенных с военной службы или правоохранительных органов, которые получили ранения или заболевания во время боевых действий.

Региональные этапы по кроссфиту запланированы на 2 ноября в Кривом Роге, 9 ноября в Одессе, 16 ноября в Ивано-Франковске и 23 ноября в Житомире. Финал пройдет 8 декабря в Киеве.

Отборочные турниры по киберспорту пройдут онлайн: 17 ноября - соревнования по Counter-Strike 2 и FIFA, 24 ноября - DOTA2. Всеукраинские финалы состоятся 6-7 декабря в Киеве.

Регистрация для участия в соревнованиях обязательна и продлится до 27 октября.

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