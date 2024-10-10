В суде напомнили, что за подачу однотипных заявлений могут наложить штраф

Хозяйственный суд города Киева применил такую ​​меру к двум адвокатам.

Синхронная подача однотипных заявлений как одним лицом, так и от имени разных лиц может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, с привлечением виновных к ответственности в виде штрафа.

Согласно информации Национальной ассоциации адвокатов Украины, Хозяйственный суд г. Киева применил такую ​​меру к двум адвокатам. Определение от 7.10.2024 по делу №910/12143/24 обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщили в суде, один из адвокатов в течение пяти дней подал от имени разных клиентов 4 тождественных заявления об обеспечении иска (всего подано шесть таких заявлений) с последующим их отзывом. Такие действия продолжались, несмотря на отказ судом по существу в удовлетворении такого заявления, и признаны судом попыткой манипулировать автоматизированной системой.

Другой адвокат, по мнению ХСК, с целью недопущения решения судом вопроса по указанным заявлениям, через несколько часов после регистрации заявлений, подавал заявления об отводе судей. Суд признал, что целью заявлений об отводе было недопущение решения судом вопроса об обеспечении иска.

Статьей 43 Хозяйственного процессуального кодекса предусмотрено, что участники судебного процесса и их представители должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается.

В зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие задаче хозяйственного судопроизводства, в частности, подача жалобы на не подлежащее обжалованию судебное решение, не действующее или действие которого закончилось (исчерпано), подача ходатайства (заявления) для решения вопроса , которое уже решено судом, при отсутствии иных оснований или новых обстоятельств, заявление заведомо безосновательного отвода или совершение других аналогичных действий, направленных на безосновательное затягивание или воспрепятствование рассмотрению дела или исполнение судебного решения.

Также злоупотреблением может быть признана подача нескольких исков к одному и тому же ответчику (ответчикам) с тем же предметом и по тем же основаниям или подача нескольких исков с аналогичным предметом и по аналогичным основаниям, или совершение других действий, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями.

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