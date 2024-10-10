У суді нагадали, що за подачу однотипних заяв можуть накласти штраф

Господарський суд міста Києва застосував такий захід до двох адвокатів.

Синхронна подача однотипних заяв як однією особою, так і від імені різних осіб, можуть визнаватися зловживанням процесуальними правами, із притягненням винних осіб до відповідальності у вигляді штрафу.

Згідно інформації Національної асоціації адвокатів України, Господарський суд м. Києва застосував такий захід до двох адвокатів. Ухвала від 7.10.2024 у справі №910/12143/24 оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як повідомили в суді, один з адвокатів протягом пʼяти днів подав від імені різних клієнтів 4 тотожні заяви про забезпечення позову (всього подано шість таких заяв) із наступним їх відкликанням. Такі дії продовжувалися, попри відмову судом по суті у задоволенні такої заяви, і визнані судом спробою маніпулювати автоматизованою системою. Інший адвокат, на думку ГСК, з метою недопущення вирішення судом питання щодо вказаних заяв, через декілька годин після реєстрації заяв, подавав заяви про відвід суддів. Суд визнав, що метою заяв про відвід було недопущення вирішення судом питання про забезпечення позову.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу передбачено, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема, подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення.

Також зловживанням може можуть бути визнані подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.