Практика судів
  1. В Україні

В Україні започаткують «Ігри Ветеранів» із кросфіту та кіберспорту

12:26, 10 жовтня 2024
Українські ветерани змагатимуться у кросфіті та кіберспорті на нових змаганнях від Мінветеранів.
В Україні започаткують «Ігри Ветеранів» із кросфіту та кіберспорту
Джерело фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про старт нових спортивних змагань під назвою «Ігри Ветеранів», що включатимуть дві дисципліни – кросфіт та кіберспорт. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Змагання відбудуться у чотирьох регіонах країни, а фінал пройде в Києві. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів війни, а також осіб, звільнених з військової служби або правоохоронних органів, які отримали поранення або захворювання під час бойових дій.

Регіональні етапи з кросфіту заплановані на 2 листопада в Кривому Розі, 9 листопада в Одесі, 16 листопада в Івано-Франківську та 23 листопада в Житомирі. Фінал пройде 8 грудня в Києві.

Відбіркові турніри з кіберспорту пройдуть онлайн: 17 листопада – змагання з Counter-Strike 2 та FIFA, 24 листопада – DOTA2. Всеукраїнські фінали відбудуться 6-7 грудня в Києві.

Реєстрація для участі у змаганнях обов’язкова й триватиме до 27 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Під час голосування за підвищення податків була провалена правка про визначення, хто і як є платником військового збору, що ламає логіку закону

Поправка, яка передбачала, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування, була провалена у пленарному залі, що ставить під сумнів фінальну редакцію проекту про підвищення податків.

Іноземців зможуть приймати до розвідки та на посади офіцерського складу у ЗСУ – Рада ухвалила закон

Співробітником розвідувального органу зможе бути особа, яка має громадянство іноземної держави або особа без громадянства.

Нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили зі складу комітетів

Верховна Рада відкликала нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які знаходяться у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.

Верховна Рада прийняла закон про підвищення податків – військовий збір з зарплат буде 5%

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5% з 1 жовтня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області