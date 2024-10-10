В Україні започаткують «Ігри Ветеранів» із кросфіту та кіберспорту

Українські ветерани змагатимуться у кросфіті та кіберспорті на нових змаганнях від Мінветеранів.

Джерело фото: mil.in.ua

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про старт нових спортивних змагань під назвою «Ігри Ветеранів», що включатимуть дві дисципліни – кросфіт та кіберспорт. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Змагання відбудуться у чотирьох регіонах країни, а фінал пройде в Києві. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів війни, а також осіб, звільнених з військової служби або правоохоронних органів, які отримали поранення або захворювання під час бойових дій.

Регіональні етапи з кросфіту заплановані на 2 листопада в Кривому Розі, 9 листопада в Одесі, 16 листопада в Івано-Франківську та 23 листопада в Житомирі. Фінал пройде 8 грудня в Києві.

Відбіркові турніри з кіберспорту пройдуть онлайн: 17 листопада – змагання з Counter-Strike 2 та FIFA, 24 листопада – DOTA2. Всеукраїнські фінали відбудуться 6-7 грудня в Києві.

Реєстрація для участі у змаганнях обов’язкова й триватиме до 27 жовтня.

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