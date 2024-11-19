В Украину пытались ввезти 72 серебряные монеты стоимостью более миллиона гривен, фото

Вес 72 серебряных монет составляет более четырех килограммов.

17 ноября пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Устилуг» обнаружили, вероятно, культурные ценности, которые пытались ввезти в Украину. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Речь идет о 72 серебряных монетах общим весом более четырех килограммов, которые были отчеканены в Камеруне, а также в тихоокеанском государстве Ниуэ», - заявили в ведомстве.

Серебро попытались провезти водители рейсового автобуса Рига-Киев – 44-летний киевлянин и 41-летний житель Полтавской области. Коробки с монетами были спрятаны в личных вещах водителей в багажном отделении автобуса.

Сотрудники Гостаможслужбы на граждан составили админпротоколы о нарушении таможенных правил, а товар изъяли.

Пограничники добавили, что его стоимость составляет 1 миллион 92 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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