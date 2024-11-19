В Україну намагалися ввезти 72 срібні монети вартістю понад мільйон гривень, фото

Вага 72 срібних монет складає понад чотири кілограми.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

17 листопада прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг» виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою більш ніж чотири кілограми, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе», - заявили у відомстві.

Срібло спробували провезти водії рейсового автобуса «Рига-Київ» – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах кермувальників у багажному відділенні автобуса.

Працівники Держмитслужби на громадян склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили.

Прикордонники додали, що його вартість становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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