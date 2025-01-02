В Киеве деблокировали водителя фуры, которая упала с моста — фото

Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали его медикам.

Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева спасатели деблокировали водителя фуры, которая упала со съезда с Южного моста.

Как сообщило главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, по предварительной информации, в результате плохого самочувствия водитель грузового автомобиля «Volvo» не справился с управлением и перевернулся с моста.

«Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался. Пожарные совершили смыв горючего с проезжей части», - заявили в ГСЧС.

Причину происшествия будут устанавливать правоохранители.

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