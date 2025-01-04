Ограниченно пригодные военнообязанные должны до 5 февраля повторно пройти ВВК — ТЦК

Граждане, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный» к службе, обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, что военнообязанные граждане, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный», должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию.

4 мая 2024 вступил в силу Закон Украины № 3621-ІХ, который отменил статус «ограниченно пригодный» и определил понятие пригодность, «частичную» пригодность и непригодность к несению службы. Этот же закон предусмотрел срок 9 месяцев для того, чтобы военнообязанные, имеющие статус «ограниченно пригодный», прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов, автоматически подтянутых к приложению «Резерв+». Это будет свидетельствовать о полном обновлении военно-учетных данных этой категории граждан.

В ТЦК также напомнили актуальные статусы, которые сейчас есть. Среди них:

- пригодный к военной службе;

- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

- временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

- непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев;

- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее сообщалось, что прохождение военнообязанным ВЛК не является необходимым и целесообразным в случае наличия права на отсрочку.

Добавим, апелляционный админсуд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление об отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной матерью, и указал, что требование ТЦК стоять на учете в управлении соцзащиты не соответствует закону.

Также мы писали, что лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра.

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