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Имеет ли право подсудимый на замену защитника по личным мотивам – позиция Верховного Суда

17:19, 6 января 2025
Лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого - ККС ВС.
Имеет ли право подсудимый на замену защитника по личным мотивам – позиция Верховного Суда
Фото: supreme.court.gov.ua
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 748/1972/19 и пришел к выводу, что лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может требовать от суда замены защитника по личным мотивам без обоснованных оснований.

В этом уголовном производстве осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его ходатайство об отказе от защитника по назначению, который не предоставлял ему надлежащей правовой помощи.

Из материалов производства видно, что со стадии досудебного расследования для защиты осужденного, который является гражданином Республики Грузия, был привлечен защитник по назначению. Во время судебного разбирательства в местном суде осужденный заявил ходатайство об отказе от этого защитника и просил привлечь другого за счет государства. Осужденный не намеревался самостоятельно привлечь другого защитника по договору, поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства со ссылкой на положения ч. 3 ст. 54 УПК Украины. Апелляционный суд, не установив в материалах дела обстоятельств, которые бы указывали на ненадлежащее исполнение защитником обязанностей, не видел оснований считать, что было нарушено право осужденного на отказ от защитника.

Верховный Суд согласился с приведенными выводами судов предыдущих инстанций и указал, что право лица на замену защитника, предусмотренное ст. 54 УПК Украины, не распространяется на содержание права на бесплатную вторичную правовую помощь, где лицо не выбирает себе защитника, а получает защиту, гарантированную государством и за государственные средства. При реализации этой государственной гарантии лицо лишено возможности свободно выбирать себе защитника, поскольку на основании ст. 49 УПК Украины защитник такому лицу назначается по постановлению следователя / прокурора или постановлением судьи или суда. Как было установлено судами, защитник осуществлял защиту осужденного с начальных этапов уголовного производства, участвовал в следственных действиях, знакомился с материалами дела, во время судебного производства и пересмотра приговора местного суда апелляционным судом заявлял процессуальные ходатайства, принимал активное участие в исследовании судом доказательств, высказывал возражения относительно их допустимости и принадлежности, выступал в судебных дебатах, обосновывая позицию защиты относительно предъявленного обвинения. ККС ВС отметил, что поскольку отказ осужденного от защитника основывался только на его личных мотивах, не связанных с ненадлежащим обеспечением защиты, то в этом конкретном случае нет оснований считать нарушенным его право на защиту вследствие непринятия судом такого отказа от защитника.

Постановление ККС ВС от 21 ноября 2024 года по делу № 748/1972/19 (производство № 51-2540км24).

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