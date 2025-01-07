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Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент с силовым задержанием мужчины

20:36, 7 января 2025
В ТЦК прокомментировали силовое задержание мужчины во Львове.
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В сети распространилось видео со Львовской области с конфликтной ситуацией с участием военнослужащих ТЦК и СП. Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент  с силовым задержанием мужчины.

В пресс-службе ТЦК и СП заявили, что группа оповещения обнаружила гражданина Украины, нарушившего правила ведения военного учета и подлежащего мобилизации. Там отметили, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.

«Вместо этого военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила», - указали там и заявили, что по этому факту назначено служебное расследование.

Сообщается, что должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения должностных обязанностей.

На конфликт также отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что его представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы.

«Если нарушение прав человека подтверждено: требую надлежащей реакции и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Украины», - добавил Лубинец.

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Львов омбудсмен ТЦК Дмитрий Лубинец

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