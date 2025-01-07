У ТЦК прокоментували силове затримання чоловіка у Львові.

У мережі поширилося відео зі Львівщини з конфліктною ситуацією за участі військовослужбовців ТЦК та СП. У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент з силовим затриманням чоловіка.

У пресслужбі ТЦК та СП заявили, що група оповіщення виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Там зазначили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

«Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу», - вказали там та заявили, що за цим фактом призначене службове розслідування.

Повідомляється, що посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків.

На конфлікт також відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що його Представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань (ДБР) у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили.

«Якщо порушення прав людини підтверджене: вимагаю належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України», - додав Лубінець.

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