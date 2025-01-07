Проект нового Трудового кодекса предлагает разрешить работодателю проверять рабочие переписки работников

О введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления.

В Украине работодателям могут разрешить осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, которые используются работником для выполнения трудовых обязанностей.

Это предусмотрено проектом нового Трудового кодекса, разрабатываемого Министерством экономики. Так, документом предлагают ввести мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных, о чем говорится в статье 31 «Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных».

«Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, которые используются работником для выполнения трудовых обязанностей», – говорится в проекте Трудового кодекса.

При этом отмечается, что такой мониторинг «является крайней формой контроля работодателя» за сотрудником и может применяться только при невозможности применения альтернативных способов контроля за исполнением работником трудовых обязанностей.

Отдельно отмечается, что работодатель должен проинформировать своего сотрудника о введении мониторинга и обосновать объективную необходимость его проведения.

«Совершение мониторинга рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь», – отмечается в документе.

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