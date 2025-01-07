Проєкт нового Трудового кодексу пропонує дозволити роботодавцю перевіряти робочі переписки працівників

Про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об’єктивну необхідність його здійснення.

В Україні роботодавцям можуть дозволити здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків.

Це передбачено проєктом нового Трудового кодексу, який розробляє Міністерство економіки. Так, документом пропонують запровадити моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних, про що йдеться у статті 31 «Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних».

«Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків», – сказано в проєкті Трудового кодексу.

При цьому зазначається, що такий моніторинг «є крайньою формою контролю роботодавця» за співробітником та може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків.

Окремо наголошується, що роботодавець повинен поінформувати свого співробітника про запровадження моніторингу та обґрунтувати об’єктивну необхідність його проведення.

«Здійснення моніторингу робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя», – зазначається в документі.

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