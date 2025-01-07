Паулина Хенниг-Клоска: Польша ждет запроса Украины на дополнительную электроэнергию.

Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска заявила о готовности Польши увеличить объемы поставок электроэнергии для Украины в случае соответствующего запроса. Об этом сообщает Reuters.

«Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину, но только если Украина попросит об этом. Наш оператор готов, вопрос лишь в том, захочет ли Укверхоораина или будет вынуждена им воспользоваться», - отметила Хенниг-Клоска.

Чиновница также раскритиковала действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав его поведение противоречащим европейским принципам.

Ранее Роберт Фицо выражал обеспокоенность по энергетическим вопросам, что вызвало реакцию как внутри ЕС, так и среди соседних стран.

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