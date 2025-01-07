Польща готова збільшити постачання електроенергії Україні, якщо буде запит

Пауліна Хенніг-Клоска: Польща чекає запиту України на додаткову електроенергію.

Міністерка клімату і навколишнього середовища Польщі Пауліна Хенніг-Клоска заявила про готовність Польщі збільшити обсяги постачання електроенергії для України у разі відповідного запиту. Про це повідомляє Reuters.

«Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна попросить про це. Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Укверхоораїна захоче або буде змушена ним скористатися», — зазначила Хенніг-Клоска.

Посадовиця також розкритикувала дії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, назвавши його поведінку такою, що суперечить європейським принципам.

Раніше Роберт Фіцо висловлював занепокоєння щодо енергетичних питань, що викликало реакцію як всередині ЄС, так і серед сусідніх країн.

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