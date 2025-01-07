Когда стоимость участия в семинаре не является доходом работника — разъяснение налоговой

В случае если приглашенной стороной семинара и по условиям договора получателем информационно-консультационных услуг является работодатель, интересы которого представляет работник, сумма, уплаченная за участие в семинаре, не является доходом такого работника.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области рассказало, когда стоимость участия в семинаре не является доходом работника.

В соответствии со ст.6 Закона Украины от 12 января 2012 года №4312-VI «О профессиональном развитии работников» с изменениями и дополнениями организация профессионального обучения работников осуществляется работодателями с учетом потребностей собственной хозяйственной или иной деятельности в соответствии с требованиями законодательства.

Профессиональное обучение работников осуществляется непосредственно у работодателя, на договорной основе в профессионально-технических и вузах, на предприятиях, в учреждениях или организациях. При этом работодатели могут осуществлять формальное и неформальное профессиональное обучение работников.

Статьей Закона №4312 определено, что формальное профессиональное обучение работников рабочих профессий включает первичную профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих, а работников, которые по классификации профессий относятся к категориям руководителей, профессионалов и специалистов – переподготовку, стажировку, специализацию и повышение. По результатам такого обучения выдается документ об образовании установленного образца.

Неформальное профессиональное обучение работников – это приобретение работниками профессиональных знаний, умений и навыков, не регламентированное местом обретения, сроком и формой обучения и осуществляется с их согласия непосредственно у работодателя за счет его средств с учетом потребностей собственной хозяйственной или иной деятельности.

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разд. IV Налогового кодекса Украины, пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 которого предусмотрено, что не включается в состав налогооблагаемых доходов физических лиц сумма, уплаченная любым юридическим или физическим лицом в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение образования, за подготовку или переподготовку плательщика налога, но не выше трехкратного размера минимального заработной платы, установленной законом на 01 января отчетного (налогового) года (у 2025 году – 8000,00 грн х 3) за каждый полный или неполный месяц обучения, подготовки или переподготовки такого физического лица.

Доход, полученный налогоплательщиком как дополнительное благо (кроме случаев, предусмотренных ст. 165 НКУ) включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 НКУ).

Согласно пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 НКУ в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода не включается сумма расходов работодателя в связи с повышением квалификации (переподготовкой) плательщика налога по закону.

Следовательно, сумма средств, уплаченных работодателем в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за обучение физического лица, не превышающего в 2025 году 24 000,00 грн. за каждый месяц обучения, и расходы работодателя в связи с повышением квалификации (переподготовкой) ) работника не включаются в состав налогооблагаемого дохода такого физического лица (работника).

В случае нарушения указанных условий и части превышения суммы, определенной пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 НКУ, средства, уплаченные работодателем за обучение физического лица, приравниваются к дополнительному благу и облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов.

Об участии работника в семинарах и конференциях.

В определении Украинского юридического терминологического словаря семинар – это форма групповой работы с участием приглашенных, цель которой – обмен информацией по определенной теме. Конференция – это большие заседания продолжительностью один или несколько дней, посвященные одному ключевому вопросу или теме, разделенной на более узкие вопросы. Участие в семинарах (конференциях) предусматривает получение информационно-консультационных услуг на основании заключённого договора с организатором семинара (конференции).

Таким образом, если приглашенной стороной семинара (конференции) и по условиям договора получателем информационно-консультационных услуг является юридическое лицо (работодатель), интересы которого представляет работник, то сумма, уплаченная юридическим лицом (работодателем) за участие в семинаре (конференции), не является доходом такого работника и объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

В то же время, если по условиям договора приглашенной стороной и получателем информационно-консультационных услуг является работник, то сумму, уплаченную юридическим лицом (работодателем) за участие в семинаре (конференции) за такого работника, следует рассматривать как доход, полученный таким работником в виде дополнительного блага, который включается в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода и облагается налогом по ставке 18 процентов.

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