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В Украине общинам запретили подробные планы территорий для нового строительства, — Елена Шуляк

18:20, 7 января 2025
С начала года обязательной градостроительной документацией для общин стал комплексный план пространственного развития.
В Украине общинам запретили подробные планы территорий для нового строительства, — Елена Шуляк
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С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу запрет детальных планов территории для нового строительства. Выделение земельных участков под застройку теперь возможно только посредством плана пространственного развития или актуального генерального плана. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что ранее подробные планы территорий часто использовались в интересах застройщиков для уточнения генеральных планов.

«Недобросовестные застройщики в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые «уточняли» генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы», — рассказала Елена Шуляк.

Парламентарий отметила, что с 1 января такой механизм стал невозможен в связи со вступлением в силу закона №711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель».

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли или выделить участок под застройку, община должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития (оно должно быть у каждой общины) или актуальным, а не устаревшим генпланом населенного пункта.

«Новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству», - пояснила Шуляк.

План пространственного развития охватывает всю территорию общины, включая пригороды, имеет четкое функциональное зонирование (жилая застройка, промышленность и т.д.), не имеет срока действия, но может ежегодно обновляться.

«Нельзя, например, выбрать «жилищное строительство» на территории, которую комплексный план определил как «промышленную», и наоборот», - сказала Шуляк.

Пока реализация закона имеет проблему посредством отсутствия плана пространственного развития у многих общин, подчеркнула нардеп.

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