Практика судів
  1. В Україні

В Україні громадам заборонили детальні плани територій для нового будівництва, — Олена Шуляк

18:20, 7 січня 2025
З початку року обов’язковою містобудівною документацією для громад став комплексний план просторового розвитку.
В Україні громадам заборонили детальні плани територій для нового будівництва, — Олена Шуляк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2025 року в Україні набрала чинності заборона детальних планів території для нового будівництва. Виділення земельних ділянок під забудову тепер можливе лише за допомогою плану просторового розвитку або актуального генерального плану. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що раніше детальні плани територій часто використовувалися в інтересах забудовників для уточнення генеральних планів.

«Недобросовісні забудовники у змові з місцевою владою проштовхували ДПТ, які «уточнювали» генплан так, що прямо суперечили йому. У подальшому, саме на підставі таких ДПТ визначалось цільове призначення земельних ділянок, які відводились під забудову та отримувались відповідні дозвільні документи», — розповіла Олена Шуляк.

Парламентарка наголосила, що з 1 січня такий механізм став неможливим у зв'язку з набранням чинності законом №711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Згідно з ним, щоб змінити цільове призначення землі або виділити ділянку під забудову, громада має керуватись комплексним планом просторового розвитку (він має бути у кожної громади) або актуальним, а не застарілим генпланом населеного пункту.

«Новий документ є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою», – пояснила Шуляк.

План просторового розвитку охоплює всю територію громади, включно з передмістями, має чітке функціональне зонування (житлова забудова, промисловість тощо), не має терміну дії, але може щорічно оновлюватися.

«Не можна, наприклад, обрати «житлове будівництво» на території, яку комплексний план визначив як «промислову», і навпаки», – сказала Шуляк.

Поки що реалізація закону має проблему у вигляді відсутності плану просторового розвитку у багатьох громад, підкреслила нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

У законопроекті пропонується удосконалити механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

Самі по собі заперечення про наявність у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право – Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що встановлення факту перебування на утриманні батька до смерті останнього необхідно заявнику для виплати одноразової грошової допомоги, і заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує такий факт, тому звернувся до суду в порядку окремого провадження.

За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду