В Україні громадам заборонили детальні плани територій для нового будівництва, — Олена Шуляк

З початку року обов’язковою містобудівною документацією для громад став комплексний план просторового розвитку.

З 1 січня 2025 року в Україні набрала чинності заборона детальних планів території для нового будівництва. Виділення земельних ділянок під забудову тепер можливе лише за допомогою плану просторового розвитку або актуального генерального плану. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що раніше детальні плани територій часто використовувалися в інтересах забудовників для уточнення генеральних планів.

«Недобросовісні забудовники у змові з місцевою владою проштовхували ДПТ, які «уточнювали» генплан так, що прямо суперечили йому. У подальшому, саме на підставі таких ДПТ визначалось цільове призначення земельних ділянок, які відводились під забудову та отримувались відповідні дозвільні документи», — розповіла Олена Шуляк.

Парламентарка наголосила, що з 1 січня такий механізм став неможливим у зв'язку з набранням чинності законом №711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Згідно з ним, щоб змінити цільове призначення землі або виділити ділянку під забудову, громада має керуватись комплексним планом просторового розвитку (він має бути у кожної громади) або актуальним, а не застарілим генпланом населеного пункту.

«Новий документ є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою», – пояснила Шуляк.

План просторового розвитку охоплює всю територію громади, включно з передмістями, має чітке функціональне зонування (житлова забудова, промисловість тощо), не має терміну дії, але може щорічно оновлюватися.

«Не можна, наприклад, обрати «житлове будівництво» на території, яку комплексний план визначив як «промислову», і навпаки», – сказала Шуляк.

Поки що реалізація закону має проблему у вигляді відсутності плану просторового розвитку у багатьох громад, підкреслила нардеп.

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