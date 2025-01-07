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Чистый спрос на валюту в Украине в декабре вырос – как НБУ поддержал рынок

21:32, 7 января 2025
НБУ повысил учетную ставку до 13,5% из-за роста спроса на валюту.
Чистый спрос на валюту в Украине в декабре вырос – как НБУ поддержал рынок
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В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине значительно вырос из-за увеличения бюджетных расходов и активизации бизнес-операций в конце года. Об этом говорится в январском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ), передает РБК-Украина.

С целью поддержки валютного рынка НБУ увеличил объемы чистой продажи валюты до 5,3 млрд долларов, чтобы компенсировать сезонный дефицит частного сектора.

В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре девальвировал на 1%, что было вызвано повышенным спросом на валюту. Уровень спроса на наличную валюту оставался стабильным, а разница между официальным и наличным курсами не превышала 1%.

Для обеспечения устойчивости валютного рынка и снижения инфляции до целевого показателя 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%.

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НБУ валюта

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