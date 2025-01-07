В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1

Мужчина умер после контакта с дворовой стаей птиц и дикими птицами.

Фото: Главком

В штате Луизиана, США, зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1. Умерший пациент - мужчина старше 65 лет, имел сопутствующие заболевания и заразился после контакта с домашними и дикими птицами.

Как сообщает Департамент здравоохранения штата Луизиана, в результате расследования не было выявлено других случаев заболевания среди людей, связанных с этим пациентом. «Широкое исследование не выявило никаких дополнительных случаев H5N1 или доказательств передачи вируса от человека к человеку», - отметили в департаменте.

Несмотря на то, что текущий риск для общего здоровья остается низким, люди, которые работают с птицами или имеют контакт с домашней птицей или дикими птицами, остаются в группе повышенного риска.

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