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У США зафіксована перша смерть від пташиного грипу H5N1

09:42, 7 січня 2025
Чоловік помер після контакту з дворовою зграєю птахів та дикими птахами.
У США зафіксована перша смерть від пташиного грипу H5N1
Фото: Главком
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У штаті Луїзіана, США, зареєстровано першу смерть від пташиного грипу H5N1. Померлий пацієнт – чоловік віком старший 65 років, мав супутні захворювання і заразився після контакту з домашніми та дикими птахами.

Як повідомляє Департамент охорони здоров'я штату Луїзіана, в результаті розслідування не було виявлено інших випадків захворювання серед людей, пов’язаних з цим пацієнтом. «Широке дослідження не виявило жодних додаткових випадків H5N1 або доказів передачі вірусу від людини до людини», — зазначили в департаменті.

Незважаючи на те, що поточний ризик для загального здоров'я залишається низьким, люди, які працюють із птахами або мають контакт з домашньою птицею чи дикими птахами, залишаються в групі підвищеного ризику.

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США

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