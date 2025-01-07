Чистий попит на валюту в Україні в грудні зріс – як НБУ підтримав ринок

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через зростання попиту на валюту.

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні значно зріс через збільшення бюджетних видатків та активізацію бізнес-операцій наприкінці року. Про це йдеться у січневому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), передає РБК-Україна.

З метою підтримки валютного ринку НБУ збільшив обсяги чистого продажу валюти до 5,3 млрд доларів, щоб компенсувати сезонний дефіцит приватного сектору.

Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував на 1%, що було викликано підвищеним попитом на валюту. Рівень попиту на готівкову валюту залишався стабільним, а різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищувала 1%.

Для забезпечення стійкості валютного ринку та зниження інфляції до цільового показника 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.

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