Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

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Лицо, получающее безвозмездную вторичную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого. Такую позицию высказал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 ноября 2024 г. по делу №748/1972/19.

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и осудил гражданина Республики Грузии по ч. 3 ст. 185, по ч. 1 ст. 263 УК. Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый.

В кассационной жалобе осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от защитника, не оказывавшего ему должной правовой помощи.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда изменил приговор апелляционного суда по части зачисления срока предварительного заключения в срок наказания. В остальном приговор оставлен без изменения.

В обоснование позиции КУС указал, что право человека на замену защитника, предусмотренное ст. 54 УПК, производно от права свободного выбора защитника своих прав, которое лицо реализует самостоятельно, заключая договор с избранным им защитником. Это право не распространяется на содержание права на безвозмездную вторичную правовую помощь, где лицо не выбирает себе защитника, а получает защиту, гарантированную государством и за государственные средства.

При реализации государственной гарантии в виде безвозмездной вторичной правовой помощи лицо лишено возможности свободно выбирать себе защитника, поскольку на основании ст. 49 УПК защитник такому лицу назначается по постановлению следователя/прокурора или определению судьи или суда.

Поэтому лицо, получающее безвозмездную вторичную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого.

Из материалов дела усматривается, что защитник осуществлял защиту осужденного с начальных этапов уголовного производства, участвовал в следственных действиях, знакомился с материалами дела, в дальнейшем, осуществляя защиту обвиняемого во время судебного производства и пересмотра приговора местного суда апелляционным судом, заявлял разного рода процессуальные ходатайства, активно участвовал в исследовании судом доказательств, выражал возражения относительно их допустимости и принадлежности, выступал в судебных дебатах, обосновывая позицию защиты по предъявленному обвинению, тем самым применял предусмотренные законом средства для надлежащей защиты прав и интересов осужденного, никаких сведений, свидетельствующих, что такая защита каким-то образом ставила под угрозу реализация права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство не получено.

Высказанные защитником позиции согласовывались с позицией самого осужденного, который поддерживал своего защитника по вопросам, по которым суд принимал решение после заслушивания мнения участников судебного производства.

Следовательно, процессуальное поведение адвоката несомненно давало судам основания для вывода о том, что заявление о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей защитника надумано. Поэтому отказ от защитника по назначению, участие которого обязательно, с требованием привлечь другого защитника за счет государства основывался только на личных мотивах обвиняемого, не связанных с ненадлежащим обеспечением его защиты, поэтому в этом конкретном случае нет оснований считать нарушенным его право в защиту вследствие непринятия судом такого отказа от защитника.

Автор: Наталя Мамченко

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